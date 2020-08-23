شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع "وفرة" لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتكبد الخساشر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 665.7 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 294.4 ألف ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 447.5 ألف ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 575.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 28.77% وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة رغم انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مبيعات مصنع اللحوم ومصنع حبوب الافطار ووارتفاع بند الايرادات الأخري.

وتراجعت المبيعات إلى 17.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 24 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 650.6 ألف ريال، مقابل أرباح بلغت 823.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 529.3 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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