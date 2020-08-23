شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات يهبط بخسائر "جو" 61.5% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة إتحاد عذيب للإتصالات "جو"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الخسائر بنسبة 61.5% خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 12.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 31.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 8.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 25.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى إنخفاض تكلفة الخدمات وانخفاض كافة المصروفات التشغيلية من الاستهلاك والإطفاء والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات البيع والتسويق وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية، بالاضافة الى انخفاض تكاليف التمويل، وذلك على الرغم من إنخفاض الايرادات.

وتراجعت المبيعات إلى 73 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 97 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 34.4% خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس 2020 إلى 71.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 53.3 مليون ريال في العان المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال العام المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى انخفاض الإيرادات والإيرادات الأخرى وزيادة في مصاريف الاستهلاك والرسوم المالية، على الرغم من إنخفاض تكلفة الخدمات والمصروفات العامة والإدارية ومصروفات البيع والتسويق.

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