شكرا لقرائتكم خبر الملكية الفكرية تصدر أول شهادة لعلامة صوتية تجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أول شهادة لعلامة تجارية صوتية في المملكة لصالح شركة الاتصالات السعودية، وذلك وفقا لنظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية المعمول بهما في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد العلامات التجارية الصوتية إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها المنشآت في تمييز السلع والخدمات ومخاطبة الجمهور المستهدف، وهي جزء محوري في تسويق هويتها الداخلية والخارجية. وتقوم معظم المؤسسات والشركات بابتكار هوية شكلية وصوتية تحتفظ بحقوق ملكيتها الفكرية، وتصنع الانطباع من خلال الإبداع في الهوية الصوتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملكية الفكرية تصدر أول شهادة لعلامة صوتية تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.