4 مشاريع إسكان في عسير توفر 4444 وحدة سكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد وزير الإسكان ماجد الحقيل 4 مشاريع سكنية ضمن برنامج «سكني» توفر 4444 وحدة سكنية، والتي تنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين في منطقة عسير، حيث وقف على سير العمل فيها واطلع على مستوى إنجازها والتقى بالقائمين عليها، مشددا على ضرورة إنجازها وفقا للجداول الزمنية المحددة، تمهيدا لتسليمها للأسر المستفيدة، فيما سلم عددا من الأسر المستفيدة وحداتها السكنية ضمن المرحلة الأولى لمشروع «واحة الخميس» الواقع في محافظة خميس مشيط.

وزار وزير الإسكان مشروع إسكان «تلال أبها» الواقع شمال مدينة أبها ويوفر 1243 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 577 ألف ريال، ويمتد على مساحة 1.023.100 م2، وكذلك مشروع «تلال الخميس» في ضاحية السديم بمحافظة خميس مشيط، ويوفر 816 شقة بأسعار تبدأ من 357 ألف ريال، ويمتد على مساحة 83.157 م2، وكذلك مشروع «واحة الخميس» الذي يمتد على مساحة 928.760 م2 في ضاحية السديم أيضا ويوفر 1041 فيلا وتاون هاوس بأسعار تبدأ من 540 ألف ريال، وكذلك زار مشروع «الخميس جاردن 1» الذي يوفر 1344 شقة بأسعار تبدأ من 274 ألف ريال ويمتد على مساحة 141 ألف م2.

وأكد الحقيل خلال جولته التفقدية أن وزارة الإسكان وعبر برنامج «سكني» تحرص على استمرارية توفير الخيارات السكنية المتنوعة التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن المشاريع السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين تعد واحدة من أكثر الخيارات المفضلة لدى المستفيدين، ويعكس ذلك نسب الحجوزات المتقدمة وتواصل الإقبال عليها، مبينا أن ذلك يحفز على ضخ المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة من حيث الوحدات السكنية ذات الجودة والأسعار المناسبة، والمرافق الخدمية اللازمة لإيجاد أسلوب حياة شامل يلبي تطلعات جميع المواطنين.

وأشاد بسير العمل في المشاريع السكنية بمنطقة عسير البالغة حتى الآن 4 مشاريع توفر أكثر من 4400 وحدة سكنية متنوعة التصاميم والنماذج، مؤكدا متابعة الوزارة المستمرة لنسب إنجاز المشاريع، والتحقق من سيرها لضمان تنفيذها بالشكل المناسب، وذلك في إطار تسهيل التملك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتشمل منطقة عسير، بالإضافة إلى المشاريع السكنية، أكثر من 21.400 أرض تتوزع على 24 مخططا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، إذ تم طرحها مسبقا لمستفيدي «سكني» عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

تلال أبها

يوفر 1243 فيلا وتاون هاوس

أسعاره تبدأ من 577 ألف ريال

تلال الخميس

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يوفر 816 شقة

أسعاره تبدأ من 357 ألف ريال

واحة الخميس

يوفر 1041 فيلا وتاون هاوس

أسعاره تبدأ من 540 ألف ريال

الخميس جاردن 1

يوفر 1344 شقة

أسعاره تبدأ من 274 ألف ريال