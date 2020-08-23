شكرا لقرائتكم خبر التحلية تتعاون مع شركة أمريكية لخفض استخدام الطاقة 50% وزيادة إنتاج المياه 20% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مذكرة تعاون بحثية مع إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة بالابتكار في مجال تحلية المياه التي لها سجل حافل في تطوير وتصنيع معدات استعادة الطاقة.

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس أنه بموجب هذه المذكرة سيتم الاستفادة من جهاز حديث لاسترداد الطاقة في عمليات تحلية المياه بالتناضح العكسي بمحطات التحلية، مما يسهم في خفض استخدام الطاقة بأكثر من 50%، ويزيد إنتاج المياه المحلاة بنسبة 20%، ويرفع درجة تركيز المحلول الملحي إلى 15%، فضلا عن خفض تكلفته بما يزيد على 15%.

وتأتي هذه المذكرة تعزيزا لجهود التحلية في إقامة علاقات تعاون مثمرة وبناءة مع الشركاء العالميين، وكثمرة لنجاح الندوة الالكترونية العالمية التي نظمتها للتعريف بتقنية الصفر رجيع ملحي، لطرح وتعزيز مجالات التعاون الممكنة مع الشركاء والهادفة لتطوير وتسويق هذه التقنية محليا وعالميا. ومن المخطط البدء بتطبيق جهاز استرداد الطاقة على تقنية صفر رجيع ملحي.

وتكتسب المذكرة أهمية من كونها تتزامن مع عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية من مراحل تطبيق تقنية الصفر رجيع ملحي بمحطات التحلية، ولا سيما بعد النجاح اللافت الذي تحقق خلال المرحلة الأولى، حيث ترتكز هذه المرحلة على تقليل الكلفة التشغيلية والرأسمالية لتقنية الصفر رجيع ملحي، عن طريق زيادة تركيز المحلول الملحي وخفض تكاليف استخلاص المعادن الثمينة من رجيع محطات التحلية، وتقليل تكاليف إنتاج المياه المحلاة من مياه البحر.

فوائد معدات استعادة الطاقة