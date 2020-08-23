شكرا لقرائتكم خبر اتفاقية لتقديم خدمات تأمينية للمنشآت القائمة في «مدن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» اتفاقية تعاون مشترك لتوفير حلول التأمين التجاري للمنشآت القائمة داخل نطاق المدن الصناعية، دعما لاستمرارية العمليات الإنتاجية بالقطاع الصناعي.

وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، أنه بمقتضى الاتفاقية ستقدم الشركة خدمات التأمين للممتلكات لشركاء «مدن» وفق مزايا حصرية منافسة، كما سيسعى الطرفان لتعزيز الوعي بأهمية السلامة وأثرها على استمرارية المنشأة، مبينا أنه سيشكل فريق عمل مشترك للإشراف على مراحل تطبيق الاتفاقية والالتزامات المتبادلة على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وذكر أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمحافظة على استثمارات القطاع الخاص وسلامتها، ووفقا للمبادرات المسند إليها تنفيذها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تعظيم دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره المرتكز الرئيس لتحقيق التنمية المستدامة على أسس راسخة.

وأفاد السالم بأن للمنشآت الصناعية أهمية قصوى في دفع عجلة التنمية، والتأثير إيجابا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن مساهمتها في زيادة الصادرات السعودية وفتح مجالات عمل جديدة أمام أبناء وبنات الوطن، كما تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات منافسة على المستوى العالمي.