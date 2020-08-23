8 مشروعات كهرباء في حائل بـ597 مليونا

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وأوضحت الشركة أن المشروعات تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن عددا من المشروعات أنجزت بالكامل، فيما لا يزال الباقي في طور الإنجاز والتسليم.
وتشمل المشروعات ربط محطة جنوب مدينة حائل، لتخفيف الأحمال وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع تعزيز محطة الحليفة، لمواجهة الأحمال وانخفاض الجهد في مدينة الحليفة وما جاورها، ومشروع إنشاء محطة العظيم، لمواجهة أحمال المناطق جنوب محافظة الشنان، ومشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادات الذكية، التي تتم قراءتها عن بعد، ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، لتزويد المشتركين بالخدمة الكهربائية، ومشروع تعزيز وتحسين موثوقية الشبكة والتحويل من شبكة هوائية إلى أرضية، ونقل أحمال المغذيات المحملة وتعزيز الشبكات لمواجهة أحمال الصيف، ومشروع ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع، لتوزيع الأحمال بين المحطات وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع إحلال شبكات التوزيع المتقادمة، واستبدال الموصلات والمعدات.
01. ربط محطة جنوب مدينة حائل
02. تعزيز محطة الحليفة
03. إنشاء محطة العظيم
04. استبدال العدادات بالذكية
05. إيصال الخدمة لمشتركين جدد
06.التحويل من شبكة هوائية إلى أرضية
07. ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع
08. إحلال شبكات التوزيع المتقادمة
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