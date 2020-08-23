شكرا لقرائتكم خبر عن آلات الصراف الآلى لبنك مصر بجميع محطات مترو الأنفاق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق بنك مصر مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على تغطية جميع محطات المترو بآلات الصراف الآلى، والتى بلغ عددها 71 محطة حتى الآن، وذلك للتمكن من وصول الخدمة المصرفية لشرائح مختلفة من العملاء الذين يستخدمون مترو الأنفاق، ويعد هذا البروتوكول هو الأول من نوعه الذى يتيح لأحد البنوك بتغطية كافة المحطات بآلات الصراف الآلي، ويأتى ذلك كخطوة فى إطار تحقيق الاستراتيجية التوسعية للبنك وسعيه لانتشار فروعه وآلات الصراف الآلى الخاصة به على مستوى الجمهورية من أجل اتساع رقعة تقديم خدماته المصرفية، وذلك فى إطار حرص بنك مصر على أن يكون الأقرب لعملائه أينما وجدوا.

وقام بنك مصر بتركيب آلات الصراف الآلى فى 10 محطات كمرحلة أولى ومتوقع الانتهاء من تركيب آلات الصراف الآلى فى باقى المحطات تباعاً خلال عام 2020.

ويذكر أن بنك مصر يمتلك شبكة كبيرة ومتطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى أكثر من 2800 آلة مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم العديد من الخدمات منها؛ خدمات السحب والإيداع، استبدال العملات، سداد الفواتير، التبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات العملاء، ويعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

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هذا ويحرص بنك مصر باعتباره أداة مالية وطنية على توفير الخدمة المصرفية بمختلف الآليات لكل مواطن على أرض الوطن، وذلك في إطار استراتيجيته التوسعية وتماشياً مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي، وعليه فإن بنك مصر يمتلك واحدة من أكبر شبكات الفروع في مصر والشرق الأوسط تبلغ نحو 700 فرعاً منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يستهدف زيادة عدد فروعه لتصل إلى نحو 875 فرع بحلول 2022، لتقديم الخدمة لشرائح المجتمع المختلفة أينما وجدوا، فضلاً عن تواجده الخارجى بالإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا ومكاتب تمثيل بكلاً من الصين، روسيا، كوريا الجنوبية وإيطاليا، هذا ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد فى كلاً من المملكة العربية السعودية، كينيا (نيروبي)، الصومال، جمهورية جيبوتى، بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم .

هذا ويولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وذلك لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وتعزيزاً لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وعليه فقد قام البنك باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ التحديث والتطوير المستمر لخدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet"، كما قام بنك مصر مؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "المساعد الآلي Chat Bot" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

هذا ويعمل بنك مصر دائماً على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.