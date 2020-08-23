شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة القاهرة الاقتصادية تقرر شطب العلامة التجارية لشركة أصل الحلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، شطب العلامة التجارية لشركة أصل الحلوب، وإلزامها بنشر صيغة الحكم في أحد الجرائد اليومية على نفقتها، لتسجيلها للعلامة دون حق، كونها ملك لشركة "فونتيرا تي أم ليمتد النيوزيلاندا"، والتي تمتلك العلامة التجارية "Fonterra" صاحبة الشهرة العالمية.

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وكشفت أوراق القضية التي حصل الخليج 365 على نسخة منها، قيام شركة "فونتيرا تي أم ليمتد النيوزيلاندا"، برفع دعوى قضائية رقم 895 لسنة 10 قضائية، طالبت فيها بالحكم بشطب العلامة التجارية رقم 306954 لتسجيلها دون وجه حق، ومنع شركة أصل الحلوب من استخدام العلامة التجارية للشركة المدعية المتمثلة في كلمة" Fonterra"، التي تتمتع بالحماية القانونية وفقاً لقانون 82 لسنة 2002، وإلزام شركة أصل الحلوب بأن تؤدي لـ" فونتيرا تي أم ليمتد النيوزيلاندا" التعويض المادي والأدبي عن الأضرار الناجمة عن أعمال المنافسة غير المشروعة ونشر الحكم على نفقتها في أحد الجرائد اليومية.

وأكدت أوراق الدعوى أن شركة فونتيرا تي أم ليمتد فوجئت بقيام شركة أصل الحلوب باستخدام بتسجيل علامة تجارية، ووضعها على منتجاتها بما يدخل اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، مع العلم أن الشركة هي صاحبة الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية، داخل جمهورية مصر العربية.