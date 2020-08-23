أرامكو السعودية تعلن إنشاء تنظيم إدارى جديد للتطوير المؤسسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أرامكو السعودية اليوم الأحد، إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي بهدف تحسين محفظة الشركة.
وقالت أرامكو في بيان "سيعمل التنظيم الجديد على خلق المزيد من القيمة المضافة للشركة كما سيوفر آلية أسرع... بهدف تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على الاستجابة لتطورات الأسواق... وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة من أجل الوصول بمحفظة أعمالنا إلى المستوى الأمثل".
وأوضحت أن عبد العزيز محمد القديمي النائب الأعلى للرئيس سيتولى إدارة التنظيم الجديد من 13 سبتمبر .
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