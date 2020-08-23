غدا.. اجتماع "لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات" بالاتحاد الدولى للاتصالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك مصر، مُمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في اجتماع "لجنة الدراسات 3 لقطاع تقييس الاتصالات: مبادئ التعريفة والمحاسبة والقضايا الاقتصادية والسياسية المتصلة بالاتصالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الدولي" الذي ينظمه قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس كاجتماع افتراضي عبر الإنترنت.
وتمثل لجنة الدراسات 3 محفلًا عالميًا فريدًا لتحسين فهم الجوانب المالية والاقتصادية المرتبطة بنمو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصًة فيما يتصل بالانتقال على الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وشبكات الجيل التالي/شبكات المستقبل والزيادة الهائلة في الاتصالات اللاسلكية المتنقلة.
وتعود الاختصاصات التقليدية للجنة الدراسات 3 إلى الأيام الأولى للاتحاد الدولي للبرق (في القرن التاسع عشر) بالنسبة إلى التوصيل البيني وتحسين عمليات التشغيل اليومية وتسوية الحسابات. وتتميز عضوية لجنة الدراسات 3 بالتنوع وتضم الدول الأعضاء، إلى جانب موردي خدمات (أعضاء القطاع) وأعضاء من الهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، كما تُعد لجنة الدراسات 3 الجهة الحاضنة لسلسلة توصيات قطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد.
هذا وتتولى لجنة الدراسات 3 مسئولية إجراء الدراسات المتعلقة بمسائل التعريف والمحاسبة (بما في ذلك منهجيات تحديد التكاليف) لخدمات الاتصالات الدولية، كما تقوم بدراسة قضايا المحاسبة والقضايا الاقتصادية وقضايا السياسات المتصلة بالاتصالات.
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