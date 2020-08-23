شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بختام التعاملات بضغوط هبوط 11 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.57% خاسراً 81.75 نقطة ليغلق عند مستوى 5131.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.89% خاسراً 108.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5646.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% خاسراً 27.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.54 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.91% خاسراً 37.89 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.9 مليون سهم بقيمة 29.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9194 صفقة، وهبط 11 قطاعاً على رأسها قطاع المنافع بنسبة 4.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.96%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.75%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.69%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.96%، ثم الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.66%.

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وجاء سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.45%، يليه سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 9.84%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 20.14% ثم سهم شركة حيات للاتصالات بنسبة 9.62%، ثم سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري بنسبة 9.40%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مجموعة عربي القابضة، عن عدم سداد أي مبالغ إضافية من الشركة برأس مال شركة مستشفيات الضمان الصحي بعد قيام شركة مشفى للخدمات الطبية باستصدار أمر حجز تحفظي رقم 89/2020 من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية، قاله أنها تداين شركة مجموعة عربي القابضة بمبلغ 8 ملايين دينار كويتي، وبموجب أمر الحجر قامت شركة مشفى بالحجز على أسهم شركة مجموعة عربي القابضة بمستشفيات الضمان الصحي تحت يد الشركة الكويتية للمقاصة، مما رتب توقف مفاوضات الشركة لتوفير السيولة المطلوبة، وتم قيد دعاوى تتعلق بهذا الخصوص لعدم صحة الدين محل أمر الحجز التحفظي، ذلك مع تمسك شركة مجموعة عربي القابضة بموقعها القانوني المتعلق بملاحظاتها حول إجراءات تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي.

وفي سياق آخر قالت شركة أجوان الخليج العقارية، إن الشركة قامت بعمل تسوية للمديونيات مع المالك السابق لشركة الخبرات العالمية (شركة تابعة) بمبلغ 45 ألف دينار كويتي، وهو ما يؤدي إلى خفض من حجم المديونيات المستحقة على شركة الخبرات العالمية.