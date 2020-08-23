شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 11333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 13295 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.78% ليصل إلى مستوى 4353 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.47% ليصل إلى مستوى 1734 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.25% ليصل إلى مستوى 2629 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.40% ليصل إلى مستوى 855 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية للمحابس، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الاستثمار العقاري العربي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك.

كما قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على سهمي المصرية للمنتجعات السياحية، جينيال تورز، وذلك لحين موافاة البورصة بالقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2020.

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وفي سياق آخر أعلنت عدد من الشركات عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث حققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 20.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 بنسبة انخفاض سنوي 7%، وانخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 52% ليبلغ 914.2 مليون جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 4.5% خلال نفس الفترة.

وأعلنت شركة العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، عن نتائج أعمال الربع الثاني من عام 2020، حيث سجلت صافي مبيعات بلغت 151.7 مليون جنيه مقارنة بـ304.89 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 50%، وتحولت الشركة للخسارة بعدما حققت صافي خسائر 26.54 مليون جنيه مقابل صافي ربح 12.74 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 308%.

كما أعلنت شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، عن تحقيق الشركة إيرادات بلغت مليار جنيه مقارنة مع 829 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23.61%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 170 مليون جنيه مقارنة مع 112.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 50.68%.