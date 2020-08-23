شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أليانز للتأمين ترتفع 53% بالربع الثاني لانخفاض المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 53.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 10.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتكبدة بنسبة 43.7%، إلى 74.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 132.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

كذلك حققت الشركة تحسناً في آداء قطاع تأمين المركبات كنتيجة للإجراءات المتخذة لتنقية المحفظة من الوثائق ذات الآداء السيء وإلى فترة الحظر التي كان لها تأثير مباشر على عدد المطالبات المقدمة للشركة.

وعلى النحو الآخر، تراجع صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 112.3 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 155.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 24.4%، إلى 1.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 1.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 18 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتكبد الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مُسجلة صافي خسائر بلغ 15 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

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