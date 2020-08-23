شكرا لقرائتكم خبر عن "سمو" توقع اتفاقية تطوير وتسويق لمشروع سكني مع "الوطنية للإسكان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيعها اتفاقية تطويرعقاري فرعي للمنطقة رقم 2 من مشروع خيالا السكني الواقع في حي الحمدانية بمدينة جدة مع الشركة الوطنية للاسكان.

وأفادت سمو، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الاتفاقية تم توقيعها لبناء عدد 404 فيلا على أراضي وزارة الإسكان المخصصة لشركة سمو العقارية والبالغ مساحتها 105 ألف م2.

وبحسب البيان، تُقدر تكلفة المشروع بنحو 300 مليون ريال، علماً بأنه سيتم تمويل المشروع بشكل رئيسي اعتماداً على نظام البيع علي الخارطة وجزئيا علي التمويل الذاتي.

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هذا ويُتوقع أن يبدأ العمل في المشروع خلال ستة اشهر من تاريخة، علماً بأن مدة الانتهاء من المشروع ثلاث سنوات ونصف.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في البيع والتنفيذ.

وتجدر الإشارة إلى أن سمو حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.7% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، إلى 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.