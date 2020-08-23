شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسواق العثيم تُوصي بتوزيع 3 ريالات للسهم عن النصف الأول 2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2020، بقيمة 270 مليون ريال.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن هذه الأرباح سيتم توزيعها بواقع 3 ريالات للسهم، وبما يُعادل 30% من القيمة الاسمية للسهم.
وأفادت الشركة بأن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم حتى 3 سبتمبر المُقبل، على أن يتم التوزيع في 10 سبتمبر المُقبل.
يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 270 مليون ريال، بواقع 3 ريالات للسهم، وبما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 125.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 58.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 224.8 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 127.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
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