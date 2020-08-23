شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر سابتكو تتضاعف بالربع الثاني لانخفاض إيرادات النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الخسائر بنسبة 1323% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 140.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 113.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى الانخفاض الحاد في إيرادات النشاط نتيجة لتعليق خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي وموسم رمضان وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا بالرغم من انخفاض تكاليف النشاط وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

وتراجعت المبيعات إلى 122.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 428.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل بسبب ارتفاع تكاليف الشركة التابعة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 180.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 20.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 39.9 مليون ريال بالربع الأول 2020 مقابل خسائر بلغت 10.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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وكانت سابتكو قد توقعت تراجع إيراداتها بنسبة 50%، خلال العام المالي 2020، جراء القرارات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مقارنة بالعام السابق حيث مازالت آثار ظروف الجائحة قائمة واستمرار عدم عودة الحياة الطبيعية، مما يصعب معه تحديد الأثر المالي المتوقع بدقة.

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