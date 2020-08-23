شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر تبوك الزراعية تتراجع 90% بالربع الثاني لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة تبوك للتنمية الزراعية، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الخسائر بنسبة 90.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 62.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 4.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 25.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى زيادة المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات والتراجع في صافي تقييم هبوط في قيمة المخزون ومحاصيل عند نقطة الحصاد وعدم تسجيل هبوط في قيمة مشاريع رأسمالية وعدم تسجيل مخصص ضمان في قرض في شركات زميلة وتابعة وعدم تسجيل هبوط في شركات زميلة وعدم تسجيل هبوط في موجودات حيوية وانخفاض في التكاليف التمويلية وزيادة في الإيرادات الأخري بالصافي، مما أدى الى تسجيل صافي خسارة أقل من صافي الخسارة في الفترة المقارنة بالرغم من ارتفاع في الزكاة المحتسبة للفترة.

وارتفعت المبيعات إلى 37.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 34.7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 11.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 87.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 23.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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