شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الحكير للسياحة ترتفع 229% بالربع الثاني لانخفاض المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 228.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 47.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض إجمالي المصاريف بمبلغ 120.9 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث انخفضت التكاليف المباشرة بمبلغ 93.5 مليون ريال، وانخفضت مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 13.2 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والإعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور.

كذلك انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.3 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والاجور، وتراجعت الأعباء المالیة على التزامات عقود الإيجار بمبلغ 5.7 مليون ريال وتكاليف التمويل بمبلغ 1.2 مليون ريال.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 119.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 298.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 31.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل صافي خسائر بلغ 32.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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