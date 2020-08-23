البنك الأفريقى للتنمية يدعم خطة غانا لمواجهة وباء كورونا بـ69 مليون دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، على تقديم منحة قدرها 69 مليون دولار أمريكي لغانا لدعم جهودها في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتخفيف تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على البلاد، وأوضح البنك - في بيان اليوم لأحد، أن هذا التمويل سيساعد غانا في تعزيز قدرات مرافقها الصحية وعزل وتشخيص وعلاج المرضى، وتوفير المزيد من أدوات اختبارات الكشف عن الفيروس والعلاجات الطبية والتجهيزات والأسرة.

وأضاف أن المنحة ستسمح أيضا بالحصول على معدات حماية شخصية مناسبة لطواقم التمريض، فضلا عن دعم برنامج التأمين المخصص للعاملين في القطاع الصحي والقطاعات ذات الصلة.

وقالت ماري لور أكين اولجباد المدير العام لمنطقة غرب أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية: "إن الهدف من التمويل بوجه عام يتمثل في الحد من انتشار الفيروس، وتوسيع نطاق الفحص الطبي والتخفيف من تأثير الفيروس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال اتخاذ تدابير لحماية الوظائف، والحفاظ على مصادر الدخل ودعم المشروعات الصغيرة".

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وأضافت أن برنامج غانا للاستجابة إلى فيروس (كوفيدـ19) يسعى إلى زيادة معدل اختبارات الكشف عن الفيروس لترتفع من 1% حاليا إلى 3% بحلول نهاية ديسمبر المقبل ومضاعفة عدد المراكز الطبية المزودة بوحدات عناية مركزة للحالات الحرجة بحلول نهاية العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد غانا، وهي دولة مصدرة للذهب والكاكاو وكذلك النفط، تضرر بشدة من الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام بسبب وباء كورونا.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل النمو في غانا إلى 2.1% للعام الجاري 2020 مقارنة بمعدل نمو 6.1٪ عام 2019، بينما توقع خبراء اقتصاد زيادة عجز الحساب الجاري لترتفع نسبته إلى 3.6٪ للعام الحالي بدلا من 3٪ في عام 2019 وذلك بسبب تراجع عائدات وإيرادات الصادرات وقطاع السياحة.