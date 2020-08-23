شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. والطماطم بـ1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 23-8-2020 انخفاض لعدد من الأصناف وفقا للأسعار المعلنة في سوق العبور للجملة حيث انخفضت أسعار الطماطم لتتراوح بين 1.5-3 جنيهات مقابل 1.75-3.5 جنيها كما انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين بي 1.5-2.5 مقابل 2-3، جنيها .

وتراوحت اسعار الكوسة بين 2-5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 3-5 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 3-5.5 جنيها للكيلو، وسعر البامية 12 جنيها، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 20-30جنيها، مضيفا أن أسعار الفاصوليا سجلت 12-15 جنيهات، كما استقرت أسعار الباذنجان الرومي والبادي ليسجلا 50-1.5 جنيه للكيلو كما سجل البصل 2.75-4 جنيهات للكيلو.

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وكان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أكد أن أسعار الخضروات بالسوق المحلى تشهد انخفاضا في العديد من الأصناف، مشيرا إلي أن هذا يرجع لزيادة الإنتاج المحلى في الخضروات بفضل المشروعات الزراعية التي نفذتها الحكومة ومنها مشروع المليون ونصف فدان، ومشروعات الصوب الزراعية، حيث ساهمت في زيادة العرض وهو ما انعكس على الأسعار.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الباذنجان وصل سعره اليوم إلي 50 قرشا في سوق الجملة وهي أسعار لم نشهدها في السوق منذ سنوات مضت، حيث إن متوسط سعر الباذنجان بأنواعه الثلاثة يتراوح بين 50 قرشا وحتى 1 جنيها، قائلا: هذه الأسعار تعود للتسعينات.

وأضاف النجيب أن معظم أصناف الخضروات انخفضت أسعارها، مشيرا إلي أنه كان هناك تخوف مع أزمة كورونا من أن تشهد الأسواق زيادة في الأسعار وهو ما لم يشعر به المواطن باستثناء بعض الأصناف ومنها الليمون على سبيل المثال والذي شهد إقبالا بسبب ما قيل عن فوائه للتصدي لفيروس كورونا، ولكن باقي الأصناف شهدت استقرارا وأيضا انخفض الكثير منها.