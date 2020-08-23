شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يترواح بين 18-19 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الثروة الداجنة بالغرفه التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 23-8-2020 مستقرة بالأسواق المحلية وذلك في ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن البيضاء من المزرعة سجلت 18-19 جنيها، وأن سعر المستهلك يتراوح بين 21-24 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الدواجن البلدى سجلت 26 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 29-31جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، بينما الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا 35 جنيها للدجاجة وزن 1كجم صافي وأسعار كرتونة البيض 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر للمستهلك بين 30-33 جنيها.

يذكر أن غرفة القاهرة التجارية تنظم لقاءات كثيرة ومتنوعة مع الجهات المعنية لشرح وتوضيح أهداف المبادرة وكيفية الاشتراك بها والمردود الإيجابى على المبيعات، ومن ثَمّ على الحركة التجارية والاقتصاد بشكل عام.

وبناء على توجيهات المهندس إبراهيم العربى استقبل أحمد الوسيمى نائب رئيس غرفة القاهرة أمين خضرى رئيس قطاع تفعيل المنتجات والدعم الفنى بشركة خالص لبحث كيفية زيادة عدد المشتركين فى المبادرة من خلال مناقشة كافة الاستفسارات التى يطرحها منتسبو الغرف التجارية على مستوى الجمهورية.