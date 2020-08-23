شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية.. "الحكير للسياحة" تتحول للربحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحاً 34.89 نقطة ليصل إلى مستوى 7877.73 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% رابحاً 101.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8450.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.1 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال.

وصعد 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.02%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.46%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.32%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.49%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.44%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الطاقة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاعات الخدمات التجارية والمهنية والتأمين والاتصالات بنسبة 0.28%، 0.27%، 0.02%، على التوالي.

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وقفز 126 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.92%، ثم سهم "المصافي" بنسبة 9.91%، ثم سهم "زجاج" بنسبة 6.67%، فيما تراجع 54 سهماً على رأسها سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 3.75%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 1.96%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 1.87%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 201.6 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة، عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وسجلت الشركة إيرادات 350.63 مليون ريال سعودي خلال الصنف الأول من عام 2020 مقارنة بإيرادات بلغت 559.66 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 37.349%، وبلغ صافي الربح 4.18 مليون ريال سعودي مقابل صافي خسائر 31.44 مليون ريال سعودي، وبلغت ربحية السهم 0.08 ريال مقارنة مع خسائر 0.57 ريال.