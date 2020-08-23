شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1% بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بالأخبار الإيجابية عن قرب حل الأزمة الليبية.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 11270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 13219 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 4321 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 2614 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، بي انفستمنتس القابضة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، اودن للاستثمارات المالية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.