شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 23-8-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 23-8-2020، مقارنة بختام تعاملات الخميس، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.89 جنيه للشراء.

15.99 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك عودة

15.89 جنيه للشراء.

15.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.88 جنيه للشراء.

15.98 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزى مؤخرا تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -وفق مؤشراته- ليبلغ 0.7% في يوليو الماضي مقابل 1% في يونيو2020.

وأوضح البنك - في بيان - أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا سلبا بلغ 0.1% في يوليو الماضي، مقابل معدل بلغ 0.1% في نفس الشهر من العام الماضي ومعدل شهري بالسالب بلغ 0.3% في يونيو 2020.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.