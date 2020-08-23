شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 300 حساب تداول أجنبي جاهزة لضخ سيولة تمهيداً لترقية بورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بات أكثر من 300 حساب لمؤسسات وشركات وصناديق أجنبية، جاهز لضخ سيولة لتنفيذ الترتيبات الخاصة بترقية بورصة الكويت في نوفمبر المقبل.

وتلك المؤسسات ستنفذ عمليات الشراء من خلال وسطاء كويتيين، بالتنسيق مع أمناء حفظ مرخص لهم بالعمل في السوق المحلي، بحسب صحيفة الرأي.

ومنظومة السوق ممثلة في البورصة و"المقاصة" وبإشراف من هيئة أسواق المال تمضي بتحضير آلية الحسابات المجمعة والـ"NETTING" التي تعتمد على صافي عمليات البيع والشراء، من دون الالتزام بتوافر "الكاش" في كل عملية، بحيث يمكن تغطية الأمر من خلال الأصول المتاحة بحساب المستثمر.

ومن المتوقع أن تكون تلك الآليات جاهزة تماماً للتطبيق اعتباراً من 20 سبتمبر المقبل، في حال أثبتت شركات الوساطة المالية جاهزيتها بعد اختبار الضغط المجدول بتاريخ 15 سبتمبر.

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يشار إلى أن تفعيل مثل هذه الخدمات والإجراءات الجديدة، بداية من مطلع أكتوبر، أي قبل أكثر من شهر من الترقية والانضمام لمؤشر "MSCI".

وقالت ھیئة أسواق المال الكویتیة في وقت سابق إن مؤسسة مورجان ستانلي كابیتال (إم.إس.سي.آي) لأسواق أوروبا وأسترالیا والشرق الأقصى أصدرت ضمن مراجعتھا السنویة في يونيو الماضي لتصنیف الأسواق تذكیرا بأن تنفیذ ترقیة الكویت إلى (الأسواق الناشئة) سیتم في شھر نوفمبر المقبل.

ووفقا للبیان المشار إلیه فقد أكدت المؤسسة آنذاك استیفاء دولة الكویت لجمیع متطلبات الترقیة لمؤشر (إم.إس.سي.آي) للأسواق الناشئة إلا أن التدابیر الاحترازیة التي اتخذتھا العدید من الدول والشركات والمستثمرین المؤسسیین حول العالم للحد من انتشار الفیروس حدت من القدرة التشغیلیة للأطراف المتعاملة لإجراء التجھیزات اللازمة لدخول أسھم الشركات الكویتیة في المؤشرات في مایو 2020.

وانطلقت رحلة ترقیة بورصة الكویت إلى الأسواق الناشئة في شھر سبتمبر 2017 عندما أعلنت مؤسسة (فوتسي راسل) انضمام (البورصة) الكویتیة إلى مؤشرھا للأسواق الناشئة الثانویة.

وتأسست ھیئة أسواق المال الكویتیة وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبرایر 2010 وتعدیلاته وتقوم الھیئة بموجب القانون بتنظیم ومراقبة أنشطة الأوراق المالیة وتحقیق مبدأ الشفافیة والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفیذ مبادئ حوكمة الشركات وحمایة المستثمرین من الممارسات غیر العادلة والمخالفة لقانون الھیئة.