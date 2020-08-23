شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تعلن إقفال طرح أغسطس لصكوك محلية بنصف مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أغسطس 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 100 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.125 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028.

Advertisements

وأضافت أن الشريحة الثانية تبلغ 400 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 13.515 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

كما انتهت الوزارة أيضا من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يونيو 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال، مشيرةً إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.5 مليار ريال.