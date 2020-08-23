شكرا لقرائتكم خبر عن حساب دعم المواطن السعودي يستمر في التوقف عن استقبال مستفيدين جدد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن السعودي، إن تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمُتقدمين، للحصول على الدعم بعد تاريخ الصرف لـ "الدورة 28" والخاصة بشهر مارس الماضي مازال مستمراً.

وأوضح القحطاني، أن تعليق الطلبات الجديدة يشمل مَن تقدم قبل هذا التاريخ، ولم يستكمل إجراءات التسجيل، أو لم تتم دراسة أهليته، مشيرا الى أنه يستثنى من التعليق إضافة تابعين للمُستفيدين الحاليين وأن الضوابط الجديدة الخاصة بالبرنامج سبق الإعلان عنها في أبريل الماضي، بحسب صحيفة المدينة.

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وأعلن برنامج "حساب المواطن" مؤخرا، إيداع 1.8 مليار ريال في الحسابات البنكية كمخصص دعم عن شهر أغسطس الجاري، و16.5 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وكشف البرنامج في وقت سابق أنه تم التعامل مع أكثر من 4.7 مليون خدمة في عام 2019، من خلال خدمة المستفيدين والحساب الرسمي للبرنامج.

وكانت السلطات السعودية قد أطلقت نظام حساب المواطن يوم 12 من ديسمبر 2017، ليتمكن من خلاله المستفيدون من معرفة مقدار الدعم، وذلك بعد إدخال بعض البيانات ومنها مقدار الدخل ومكونات الأسر.