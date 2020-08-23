شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح سياسيات السعودية النفطية في دعم الالتزام بمعدلات خفض الانتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير إن من أحدث علامات نجاح سياسات السعودية النفطية في دعم وصول معدلات الالتزام للدول الأعضاء داخل أوبك، إظهار بيانات أوبك التزام العراق ونيجيريا بمعدل بلغ نحو 85% في نسب خفض الإنتاج المقررة وهي مستويات لم تعرفها أسواق النفط العالمية من قبل.

وبلغ معدل الالتزام الإجمالي لدول أوبك الشهر الماضي 95% وهي مستويات تم تحقيقها بالفعل في الماضي ولكن في غياب عدالة الالتزام بالكوتة المقررة التي هندسها وفرضها وزير النفط السعودي، بحسب موقع قناة العربية.

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وأضاف التقرير أن السعودية لعبت الدور الأكبر في مضاعفة الأسعار نحو 3 مرات ما أسهم في عودة الهدوء إلى أسواق النفط العالمية بعد أن وصلت أسعار بعض خاماته إلى النطاق السالب.

يشار إلى أن لجنة فنية تتشكل من "أوبك" ومسؤولين من منتجين مستقلين فيما يعرف بتحالف "أوبك+" قد كشفت في اجتماع عقد الأربعاء الماضي عن توقعات بتباطؤ الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بسبب أزمة "كورونا" لا سيما في ظل التكهنات بموجة ثانية.

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة الماضية وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتجدد القلق بشأن الطلب العالمي هذا العام.