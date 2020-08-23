شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة إلى 631 مليون دولار فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع حجم الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة فيما تراجعت الصادرات من السلع تامة الصنع، وذلك خلال شهر ابريل الماضى، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية نصف مصنعة نحو 631.9 مليون دولار، مقابل 584.3 مليون دولار فى شهر أبريل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 47.6 مليون دولار.

وأشارت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات تامة الصنع بلغت 793 مليون دولار في ابريل الماضى، مقابل مليار و257.7 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 464.7 مليون دولار.

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وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات في شهر ابريل الماضي نحو 1.84 مليار دولار، مقابل 2.72 مليار دولار في شهر ابريل من عام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 32.3%، وكانت منتجات الألبان من أبرز السلع التي ارتفعت في ابريل الماضي، وبلغت 23.9 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة بقيمة 19.4 مليون دولار، ثم الصادرات المصرية من الخضر المجمدة أو المبردة بقيمة 17 مليون دولار، إلى جانب الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بقيمة 13.9 مليون دولار، وصادرات السكر المكرر بـ13.7 مليون دولار، وصادرات الورق الصحي 12.3 مليون دولار.

وفي المقابل تراجعت الصادرات من الأسمدة لتصل إلى 114.7 مليون دولار، يليها الصادرات من منتجات البترول بـ80.2 مليون دولار، وأيضا صادرات عجائن ومحضرات غذائية.