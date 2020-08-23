شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى بالأسواق اليوم.. تبدأ من 110 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 23 –8 –2020 استقرارا فى السوق المحلى، وفقا لما أكدته شعبة القصابين بالغرف التجارية، وسجلت اللحوم الكنوز عند 110-140 جنيها، والسجق 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك و الاستيك كندوز 130-150 جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو، البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، وسجلت اللحوم الضأن 120-140 جنيها، بينما استقرت اسعار اللحوم الجملى 100-120 جنيها.

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جدير بالذكر أن تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة أكد ، أن اخر التقارير الواردة من الادارة العامة للمجازر بشان المذبوحات من الحيوانات الحية المحلية خلال شهر يوليو 2020 بلغت (167,952) راس من الماشية من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الامراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج المجازر ، هذا وقد بلغت اجمالى المذبوحات من الدواجن (6,789,983) طائر تحت الاشراف البيطرى الكامل فى المجازر المعتمدة لضمان وصول لحوم سليمة للمستهلك وخالية من اى مسببات مرضية وللحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة .

تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالتخطيط والمتابعة الحقلية ووضع اسس أعمال مكافحة الأمراض المشتركة وتحديد شروط ومواصفات المجازر واساليب تطوير العمل والارتقاء بمستوى العاملين بالمجازر من خلال الدورات التدريبية المستمرة ومنح التصاريح لبعض المهن المكملة بالمجازر "السلاخين – تصاريح منشآت تجهيز الامعاء المعدة للتصدير" وعمل برنامــــج مكثف للمرور الدورى على جميع مجازر الجمهورية للحيوانات والتعاون مع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجــــازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطرى الكامل.