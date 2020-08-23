المؤشر العام للسوق السعودي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 23-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، مسجلاً خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -10.209 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها. لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000.00، طيلة ثبات الدعم 7,600.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,600.00 ومستوى المقاومة 8,000.00. عدد أسهم الشركات الرابحة Advertisements 88 عدد أسهم الشركات الخاسرة 94 عدد أسهم الشركات الثابتة 16 عدد أسهم الشركات المتداولة 197

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