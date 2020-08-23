شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتراجع قليلاً – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.02 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 15.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 16.69.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.98 ومستوى المقاومة 15.86.
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