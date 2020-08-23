شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الجبس (2090) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 18.06، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 4.95% بما يعادل 0.84 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 18.06، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 20.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.80 ومستوى المقاومة 19.00.
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