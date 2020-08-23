شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيمانول (2001) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.00% بما يعادل 0.08 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.01، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 8.59 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.80 ومستوى المقاومة 8.47.