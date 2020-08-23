شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع بثبات – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب قليلة بنسبة بلغت 0.18% بما يعادل 0.02 نقطة، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 11.08، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 11.98 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.45 ومستوى المقاومة 11.98.