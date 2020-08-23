شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أبو معطي (4191) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.78% بما يعادل 0.45 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.95 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 28.95.
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