شكرا لقرائتكم خبر عن بحر العرب يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بحر العرب (7201) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.77% بما يعادل 1.00 نقطة، ليعاود السهم بهذا الارتفاع الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 56.80، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 56.80، ليستهدف مستوى المقاومة 69.12.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.40 ومستوى المقاومة 65.00.