شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم ريدان (6012) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.08% بما يعادل -0.24 نقطة، ليسارع السهم بجني أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 22.48، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة 22.48، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 24.89.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.60 ومستوى المقاومة 24.00.