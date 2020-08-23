شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صناعة الورق (2300) في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.90% بما يعادل 2.40 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 50.00، ليستهدف مستوى المقاومة 57.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 47.05 ومستوى المقاومة 57.70.
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