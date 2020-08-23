شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة المملكة القابضة (4280) على عدم تغيير في آخر جلساته، ليظل السهم بهذا الإغلاق مستنداً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، في محاولة أخيرة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 6.65، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.22. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6.65 ومستوى المقاومة 7.00.

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