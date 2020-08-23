شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD)يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 0٫516 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0٫55 ريال، ليخترق بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل،مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0٫50 ريال كمستوى أول ثم 0٫47 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط