شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 3٫34 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 3٫40 ريال، كما يقترب السهم حاليا من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫15 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3٫45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.29 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.37 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط