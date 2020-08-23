شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) ينزلق اسفل متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 1٫815 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار التحرك السلبي للسهم للوصول لمستوى الدعم 1٫77 ريال كمستوى أول ثم 1٫67 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫86 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.78 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.84 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط