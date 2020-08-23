شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يسجل أعلى مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0٫933 ريال،وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عامين ونصف،متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 0٫92 ريال، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 1 ريال كمستوى أول ثم 1٫15 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫90 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.90 وبين مستوى المقاومة هو 0.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد