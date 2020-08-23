شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 23-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 4٫15 ريال، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 4٫23 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 3٫96 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫25 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.08 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط