شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك بلس» بحاجة لتعويض فائض إمدادات مايو ويوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر من أوبك وتقرير داخلي لـ «أوبك بلس» اطلعت عليه رويترز بأن الدول المنتجة للنفط داخل مجموعة أوبك+ التي ضخت ما يزيد على الإمداد المستهدف في الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو/ تموز ستحتاج لخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً لمدة شهرين من أجل التعويض.تشمل مجموعة المنتجين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وقوى نفطية أخرى من بينها روسيا، الذين تعهدوا جميعاً بتنفيذ تخفيضات غير مسبوقة بلغت 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيار للقضاء على تخمة هائلة في المعروض بعد أن بددت إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا الطلب على الوقود عالمياً. ومع بدء تعافي الطلب، قلصت المجموعة حجم التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب.وأخفقت بعض الدول مثل العراق ونيجيريا في الوفاء بتلك الأهداف وتتعرض لضغط من أعضاء آخرين في أوبك+، بما في ذلك السعودية أكبر منتج في المنظمة، لتقليص الإنتاج لضمان تعويضها بنهاية سبتمبر/ أيلول عن الإنتاج الزائد منذ الاتفاق على التخفيضات.وقال مصدر من أوبك إن المقدار الذي تحتاج تلك الدول لخفضه يعادل 1.15 مليون برميل يومياً لمدة شهرين أو 2.31 مليون برميل يومياً لمدة شهر بحسب تقرير أوبك+.وقال المصدر من أوبك «تلك التخفيضات التعويضية لشهري أغسطس (آب) وسبتمر (أيلول) فقط، وهي بالإضافة إلى تخفيضات الإنتاج التي ينفذها الأعضاء حالياً».وأضاف المصدر أن التخفيضات الإضافية، إذا جرى توزيعها بالتساوي، ستعني أن الخفض الفعلي للإمدادات من المجموعة سيكون حوالي 8.5 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.وقال المصدر «يعني هذا أنك ستشهد انخفاضاً كبيراً للمعروض في السوق على مدار هذين الشهرين».وقال مصادر من أوبك إن تلك الدول في أوبك+ التي ستعوض عن إنتاجها الزائد سيكون أمامها حتى نهاية الأسبوع المقبل لتقديم خطط إنتاجها المحدثة لأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول.وفي أبريل/ نيسان، أدى تأثير جائحة فيروس كورونا على حركة السفر جواً وبراً وعلى قطاعات أخرى في الاقتصاد العالمي إلى تراجع أسعار النفط القياسية إلى أقل من 16 دولاراً للبرميل. وأدى تخفيض أوبك+ للإمدادات وانتعاش النشاط الاقتصادي بعض الشيء مع تخفيف إجراءات الإغلاق إلى صعود الأسعار إلى ما يقل قليلا فحسب عن 44 دولاراً يوم الجمعة. ويهدد استمرار انتشار الفيروس حالياً توقعات تعافي الطلب على النفط.

إنتاج زائد

قال مصدر في أوبك+ إن الإنتاج الزائد في مايو/ أيار كان نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وفي يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 0.5 مليون برميل يومياً.

ويعادل مجموع الإنتاج الزائد 2.3 مليون برميل يومياً لشهر واحد، أو 1.15 مليون برميل يومياً لشهرين.

ويعادل ذلك إجمالي 70 مليون برميل، أو ما يكفي لتحميل 70 ناقلة كبيرة من طراز سويس ماكس.

ويظهر التقرير أن أوبك+ تتوقع تراجع الطلب على النفط في 2020 بواقع 9.1 مليون برميل يوميا، أي بزيادة 100 ألف برميل يوميا عن توقعها السابق، على أن يرتفع الطلب سبعة ملايين برميل يوميا في 2021.

لكن أوبك+ تتوقع أيضاً تصوراً بديلاَ تضرب فيه موجة ثانية من تفشي الفيروس، تكون أقوى وأطول أمداً، أوروبا والولايات المتحدة والهند والصين في النصف الثاني من العام.

وفي ظل هذا التصور، أظهر التقرير أن من المتوقع أن يتراجع الطلب 11.2 مليون برميل يومياً في 2020، لتصل مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الرابع إلى 233 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات. وستبلغ المخزونات 250 مليون برميل فوق متوسط آخر خمس سنوات في 2021.

الالتزام

تظهر البيانات أن العراق ونيجيريا هما الأقل التزاماً من بين أعضاء أوبك، وبالنسبة للمشاركين من خارج أوبك، سجلت روسيا وكازاخستان إفراطاً في الإنتاج قدره 280 ألف برميل يومياً و190 ألف برميل يومياً على الترتيب. (رويترز)