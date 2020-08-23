شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الياباني يسقط في هوة عميقة بعد هبوط الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

- انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثاني من العام بين شهري أبريل ويونيو بشكل أقل قليلًا من الانكماش الذي شهده في الولايات المتحدة. ويقول الاقتصاديون إن طوكيو لا يزال أمامها طريق طويل قبل التعافي من تأثيرات جائحة فيروس كورونا وزيادة الضرائب.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 7.8٪ في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع السابق، وهو أسوأ انخفاض على الإطلاق منذ سنة 1980، وهو العام الذي بدأت فيه إتاحة بيانات المقارنة. وكان الانكماش أكثر حدة من الرقم القياسي السابق البالغ 4.8٪ في الفترة من يناير إلى مارس 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا Yasutoshi Nishimura يوم الإثنين: «سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات السياسية الممكنة لإعادة الاقتصاد - الذي وصل على الأرجح إلى أدنى مستوياته في شهري أبريل ومايو الماضيين - إلى مسار النمو الذي يقوده الطلب المحلي».

وأجبر فيروس كورونا المستجد العديد من تجار التجزئة والشركات الأخرى في اليابان على الإغلاق أثناء حالة الطوارئ في أبريل ومايو، ومنع جميع السياح الأجانب تقريبًا من زيارة البلاد. ونتيجة لذلك، انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 8.2٪ مقارنة بالربع السابق. وانخفضت الصادرات، التي تتضمن إنفاق السياح الأجانب في اليابان، بنسبة 18.5٪.

وكان أداء اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، أفضل من نظرائها الغربيين، الذين فرضوا عمليات إغلاق أكثر صرامة. وتقلص الاقتصاد الأمريكي بنسبة 9.5٪ في الربع، بينما تقلصت الاقتصادات الأوروبية الرئيسية بشكل عام بأكثر من 10٪، بما في ذلك انخفاض بنسبة 20٪ في المملكة المتحدة.

وانتعشت آسيا اقتصاديًا بسرعة أكبر. وفي الصين، حيث تم القضاء على الفيروس إلى حد كبير بحلول شهر مارس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 11.5٪ مقارنة بالربع السابق، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 3.3٪ في الربع.

وعلى الرغم من أن اليابان حققت أداءً أفضل قليلًا من نظرائها الغربيين، إلا أن الاقتصاديين قالوا إن البلاد ما زالت تحفر لنفسها حفرة عميقة لن يكون من السهل الخروج منها. على عكس الولايات المتحدة، التي كانت تتجه بالفعل إلى الركود في أوائل هذا العام بسبب زيادة ضريبة المبيعات الوطنية في أكتوبر الماضي إلى 10٪ بدلًا من 8٪، وكان الانكماش في الربع الأخير هو الثالث على التوالي.

وتقول نعومي موغوروما Naomi Muguruma، الخبيرة الاقتصادية في ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي للأوراق المالية: «إذا نظرت إلى نتائج ربع أبريل - يونيو وحدها، ستبدو اليابان أفضل حالًا، ولكن اقتصاد البلاد كان ينكمش بالفعل منذ ربع أكتوبر- ديسمبر الماضي، قبل انتشار الفيروس».

وأضافت: «بالحكم على وتيرة الانخفاض من ذروتها، فإن اليابان ليست أفضل من الدول الغربية الأخرى».

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وأضافت موغوروما إن الأمر سيستغرق على الأرجح حتى أواخر عام 2022 أو 2023 حتى يعود حجم الاقتصاد الياباني إلى ما كان عليه في منتصف عام 2019، بينما قالت إن الولايات المتحدة من المرجح أن تتعافى إلى مستوى ما قبل الوباء في وقت أبكر من ذلك.

وبمقارنة بيانات الاقتصاد الياباني على أساس سنوي - والتي قد تعكس لنا ما يمكن أن يحدث إذا استمرت وتيرة الربع الثاني لمدة عام كامل - انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 27.8٪ في الربع من أبريل إلى يونيو.

ويقول الاقتصاديون إن وتيرة الربع الثاني لن تستمر وأن تعافي اقتصاد اليابان بعد وصوله للقاع بدأ بالفعل مع افتتاح معظم الأعمال مرة أخرى.

والسؤال هو إلى أي مدى ستكون سرعة حدوث التعافي وسط انتشار الموجة الثانية من إصابات كورونا في جميع أنحاء اليابان، والتي تفاقمت في يوليو الماضي. وقال تورو سوهيرو Toru Suehiro الخبير الاقتصادي في شركة ميزوهو للأوراق المالية إن الاستهلاك سيضعف مرة أخرى في الربع الأخير من العام، حيث يفقد المزيد من الناس وظائفهم وتقلص الشركات المكافآت، التي عادة ما تُصرف في الشتاء. وقد تؤثر عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا على الإنفاق المحلي. وطلبت يوريكو كويكي Yuriko Koike، حاكمة طوكيو، من الناس تجنّب إقامة الحفلات أو السفر خلال إجازتهم الصيفية. واتبع الكثيرون بالفعل نصيحتها، حيث كانت محطات القطار هادئة إلى حد كبير الأسبوع الماضي، وهو الوقت الذي تسافر فيه العائلات عادة إلى جميع أنحاء البلاد في إجازة.

2022 أو 2023

الفترة المتوقع فيها عودة حجم الاقتصاد الياباني إلى ما كان عليه في منتصف عام 2019

طوكيو

«سنواصل اتخاذ جميع الإجراءات السياسية الممكنة لإعادة الاقتصاد الياباني للمسار الصحيح».. وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا