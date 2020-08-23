تهديـدات الجبهـة الصحيـة تغـرق الأسـهم العالميـة فـي الأحمـر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



اتسق أداء الأسهم العالمية، خلال الأسبوع الماضي، مع الصورة السلبية على الجبهة الصحية، على الرغم من بعض البيانات المشجعة، لتنهي المؤشرات الرئيسية على اللون الأحمر عدا مؤشر «ناسداك» الأمريكي.

ولا تزال المخاوف من تأثير الموجة الثانية من انتشار «كوفيد-19» على قرارات فتح القطاعات الاقتصادية تهيمن على أجواء التداولات التي كانت خجولة في مختلف بورصات العالم خاصة في هونج كونج.

لم تنفع وسط هذه الصورة، بعض منشطات البيانات الاقتصادية، خاصة تقرير مديري المشتريات في قطاع التصنيع الأمريكي الذي سجل أعلى قراءة منذ 19 شهراً بلغت 53.6 نقطة لشهر أغسطس/آب، ولا نتائج الشركات التي فاق بعضها كل التوقعات؛ عندما أعلنت شركة علي بابا عن ارتفاع في أرباحها للفصل الثاني بنسبة 34% ومع ذلك تراجع سعر سهمها في بورصة هونج كونج؛ بعد الإعلان عن النتائج.

نكسات متتالية

وتلقت قوى السوق على مدار أيام التداول الخمسة أكثر من نكسة كانت كفيلة بكبح اندفاع المستثمرين في الأصول عالية المخاطر، فقد فشل الكونجرس في التوصل إلى اتفاق حول برنامج تحفيز جديد، ودخل عطلته الصيفية تاركاً الباب مفتوحاً أمام التكهنات، وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات الجنوبية بشكل مثير للقلق. وتجاوز عدد طلبات إعانات البطالة المليون طلب، بينما كانت التوقعات أقل من مليون طلب.

ووسط التهديد المستمر من جانب إدارة دونالد ترامب بإلغاء جولة المفاوضات التجارية مع الصين؛ لتقييم نتائج الاتفاقية الأولى (ثم تثبيتها في آخر لحظة يوم الخميس)، عاشت الأسهم الآسيوية أسبوعاً قلقاً؛ نتيجة تزايد التوترات بين العملاقين. وجاء تقرير مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر يوليو/تموز ليكمل المهمة في كبح الأسهم الأوروبية؛ حيث كشف عن تراجع لافت من 54.9 نقطة إلى 51.6 نقطة.

«وول ستريت»

في «وول ستريت»، لم ينج من الخسائر سوى مؤشر ناسداك الذي حلق على أجنحة التقنية، مستفيداً من استمرار ارتفاع أسهم العمالقة؛ حيث تجاوزت القيمة السوقية لشركة «أبل» تريليوني دولار، لترتفع القيمة السوقة الإجمالية للعمالقة الخمسة فوق 7 تريليونات دولار، وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.65% ليستقر عند 11.311.80نقطة، في حين أنهى داو جونز الأسبوع على لا شيء وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة ضئيلة هي 0.72% ليستقر عند 3.397.16 نقطة.

وفي آسيا، تقدم مؤشر نيكاي في طوكيو قائمة الخاسرين؛ نتيجة الضغوط النفسية التي تتزايد بفعل تفشي الوباء وتلاشي الآمال بانتعاش سريع للصادرات التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الياباني. وقد أنهى المؤشر أيام التداول الخمسة على تراجع بنسبة 1.58% واستقر يوم الجمعة عند 22.920.30 نقطة،كما تراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 0.27% واستقر عند 25,132.97 نقطة.

المؤشرات الأوروبية

لم يكن أداء الأسهم الأوروبية شاذاً؛ حيث تراجعت المؤشرات بنهاية الأسبوع تحت ضغوط مشابهة أهمها تقرير مؤشر مديري المشتريات، وتصاعد التوترات السياسية في منطقة المتوسط خاصة بين تركيا واليونان. وقد تراجع مؤشر فاينانشل تايمز في لندن متأثراً بضعف أداء الاقتصاد البريطاني وغياب فرصة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، بنسبة 1.45% ليستقر عند 6.001.89 نقطة كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.06% واستقر عند 12.764.80 نقطة.

وتأرجح أداء سندات الخزانة الأمريكية؛ نتيجة تناقض الصورة؛ حيث هبط معدل العائد على فئة السنوات العشر إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس/آب يوم الخميس، قبل أن يرتد يوم الجمعة معوضاً خسائره ومستقراً عند 0.65%.

وتعرض الذهب للخسارة للأسبوع الثاني على التوالي، وتراجع إلى ما دون 2000 دولار للأونصة، وقد لعبت البيانات الاقتصادية دوراً محورياً في ذلك؛ حيث منحت الدولار بعض القوة، ما انعكس على أسعار الذهب، وقد بلغ فاقد الأونصة الأسبوعي 0.3% واستقر سعرها في العقود الفورية عند 1939 دولاراً؛ بعد أن هبطت خلال الأسبوع إلى نحو 1910 دولارات.

وتعرض النفط لضغوط توقعات تراجع الطلب وسط مخاوف من استمرار القيود على إعادة فتح الاقتصاد، خاصة في منطقة اليورو، وعلى الرغم من أن بعض المنتجين قلصوا إمدادتهم للأسواق فإن سعر خام برنت فقد 2%، متراجعاً للأسبوع الثاني على التوالي ليستقر سعر البرميل عند 44.06 دولار.

اسم المؤشرالإغلاقالتغييرالأسبوعيداو جونز27.930.33لا تغيير ناسداك11.311.80 2.65+ %إس أند بي 500500 3.397.16+ 0.72 %نيكاي22.920.30- 1.58 %هونج كونج25.132.97- 0.27 %فاينانشل تايمز 1006.001.89%1.45+داكس12.764.80- %1.06