رهانات «المكشوف» في «تيسلا» تكبّد المضاربيـن 25.4 مليـار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدرت شركة «إس 3 بارتنرز» خسائر المضاربين ضد سهم شركة تيسلا بنحو 25.4 مليار دولار منذ بداية العام.

وقالت الشركة المتخصصة في تحليل البيانات المالية إن خسائر البائعين على المكشوف نتجت عن الارتفاع الحاد في سعر أسهم الشركة إلى مستويات قياسية عدة مرات، حيث بلغت مكاسب السهم حوالي 390% هذا العام.

وقال إيهور دوسانيوسكي العضو الشريك في «إس 3 بارتنرز» إن المضاربين على المكشوف لا يزالون رغم ذلك، يراهنون على تداولات في سهم تيسلا بقيمة 21.3 مليار دولار في السوق الأمريكية.

وبلغت خسائر المتداولين المراهنين ضد أسهم الشركة حوالي 7 مليارات دولار في أغسطس /آب وحده، وخسروا أكثر من 1.3 مليار دولار يوم الخميس، عندما تجاوز سعر سهم تيسلا 2000 دولار لأول مرة، أضيف إليها 619 مليون دولار أخرى أمس الأول الجمعة مع استمرار السهم في الصعود قبل تجزئته المنتظرة بواقع خمسة مقابل واحد.

وقال دوسانيوسكي إن الشركة استمرت في تغطية صفقات البيع بشكل ثابت لأكثر من عام تعرض فيه المضاربون لخسائر ضخمة. ومع ذلك لا يزال العديد من البائعين على المكشوف متمسكين بمراكزهم.

ولا يزال سهم الشركة الأكثر تعرضاً للمضاربة على المكشوف بمبالغ تزيد على 20 مليار دولار، وتتجاوز بذلك عمالقة التقنية ومنهم «أبل» التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليوني دولار.

وتعتبر عمليات البيع على المكشوف في أسهم «تيسلا» الأكبر في السوق الأمريكية بواقع 21.31 مليار دولار و10.65 مليون سهم، أو ما يعادل 7.18% من أسهمها المعومة.